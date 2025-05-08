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鉅亨速報

營收速報 - 幃翔(6185)4月營收5,768萬元年增率高達52.31％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 12:15


幃翔(6185-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣5,768萬元，年增率52.31%，月增率20.12%。

今年1-4月累計營收為1.83億元，累計年增率20.78%。

最新價為17.1元，近5日股價下跌-0.31%，相關電子零組件類指數下跌-0.2%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+242 張
  • 外資買賣超：+272 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-30 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 5,768萬 52% 20%
25/3 4,802萬 6% 20%
25/2 3,997萬 34% 6%
25/1 3,763萬 -3% -18%
24/12 4,569萬 -6% 24%
24/11 3,691萬 -15% 18%

幃翔(6185-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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