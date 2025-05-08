營收速報 - 幃翔(6185)4月營收5,768萬元年增率高達52.31％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 12:15
今年1-4月累計營收為1.83億元，累計年增率20.78%。
最新價為17.1元，近5日股價下跌-0.31%，相關電子零組件類指數下跌-0.2%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+242 張
- 外資買賣超：+272 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-30 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|5,768萬
|52%
|20%
|25/3
|4,802萬
|6%
|20%
|25/2
|3,997萬
|34%
|6%
|25/1
|3,763萬
|-3%
|-18%
|24/12
|4,569萬
|-6%
|24%
|24/11
|3,691萬
|-15%
|18%
幃翔(6185-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 〈焦點股〉印巴交戰軍工題材夯 IET-KY上漲逾半根漲停板
- AI出貨增 鉅祥4月營收6.52億元創歷史新高 觀音廠即將投產
- 〈焦點股〉智新生技興櫃登錄漲逾1倍 上演蜜月行情
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：環球晶(6488-TW)目標價調降至416元，幅度約3.26%