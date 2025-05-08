search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 廣達(2382)4月營收1,540.11億元年增率高達58.22％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 15:15


廣達(2382-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣1,540.11億元，年增率58.22%，月增率-20.01%。

今年1-4月累計營收為6,396.83億元，累計年增率79.55%。

最新價為251.5元，近5日股價上漲6.5%，相關電腦週邊上漲3.66%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+28281 張
  • 外資買賣超：+25349 張
  • 投信買賣超：+3725 張
  • 自營商買賣超：-793 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 1,540.11億 58% -20%
25/3 1,925.47億 89% 28%
25/2 1,505.65億 79% 6%
25/1 1,425.60億 95% 3%
24/12 1,384.16億 49% -2%
24/11 1,413.54億 36% 4%

廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收廣達

相關行情

台股首頁我要存股
廣達251.5-0.98%
美元/台幣30.286-0.03%

鉅亨贏指標

了解更多

#營收獲利增加

中弱短強
廣達

73.91%

勝率

#動能均線獲利股

中弱短強
廣達

73.91%

勝率

延伸閱讀



    Empty