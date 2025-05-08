營收速報 - 廣達(2382)4月營收1,540.11億元年增率高達58.22％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 15:15
廣達(2382-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣1,540.11億元，年增率58.22%，月增率-20.01%。
今年1-4月累計營收為6,396.83億元，累計年增率79.55%。
最新價為251.5元，近5日股價上漲6.5%，相關電腦週邊上漲3.66%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+28281 張
- 外資買賣超：+25349 張
- 投信買賣超：+3725 張
- 自營商買賣超：-793 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|1,540.11億
|58%
|-20%
|25/3
|1,925.47億
|89%
|28%
|25/2
|1,505.65億
|79%
|6%
|25/1
|1,425.60億
|95%
|3%
|24/12
|1,384.16億
|49%
|-2%
|24/11
|1,413.54億
|36%
|4%
廣達(2382-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電子。筆記型電腦及相關產品。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 營收速報 - 宏普(2536)4月營收14.16億元年增率高達9377.89％
- 營收速報 - 緯穎(6669)4月營收638.03億元年增率高達190.5％
- Q1獲利寫史上新高 財管、信用卡手收亮麗 海外布局報捷
- 誰在賣？外資連五買、投信回補 三大法人買超4.27億元