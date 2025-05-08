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鉅亨速報

營收速報 - 大飲(1213)4月營收2,516萬元年增率高達101.61％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 15:15


大飲(1213-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣2,516萬元，年增率101.61%，月增率27.73%。

今年1-4月累計營收為9,130萬元，累計年增率99.23%。

最新價為14.05元，近5日股價上漲8.3%，相關食品工業上漲5.53%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+2 張
  • 外資買賣超：+2 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 2,516萬 102% 28%
25/3 1,970萬 148% -18%
25/2 2,407萬 66% 8%
25/1 2,238萬 105% 33%
24/12 1,683萬 43% 2%
24/11 1,652萬 53187% -12%

大飲(1213-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為製造蘋果汽水礦泉水及各種汽水飲料等之批發。經銷各國及國內有關飲料之產品副產品加工產品。百貨批發。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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