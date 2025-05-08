營收速報 - 大飲(1213)4月營收2,516萬元年增率高達101.61％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 15:15
今年1-4月累計營收為9,130萬元，累計年增率99.23%。
最新價為14.05元，近5日股價上漲8.3%，相關食品工業上漲5.53%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2 張
- 外資買賣超：+2 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|2,516萬
|102%
|28%
|25/3
|1,970萬
|148%
|-18%
|25/2
|2,407萬
|66%
|8%
|25/1
|2,238萬
|105%
|33%
|24/12
|1,683萬
|43%
|2%
|24/11
|1,652萬
|53187%
|-12%
大飲(1213-TW) 所屬產業為食品工業，主要業務為製造蘋果汽水礦泉水及各種汽水飲料等之批發。經銷各國及國內有關飲料之產品副產品加工產品。百貨批發。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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