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〈焦點股〉精英處分蘇州廠Q1財報亮眼 放量攻漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-08 12:53

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〈焦點股〉精英處分蘇州廠Q1財報亮眼 放量攻漲停。(圖：shutterstock)

板卡廠精英 (2331-TW) 因處分蘇州廠收益挹注，第一季每股純益來到 1.02 元，較上季轉虧為盈，賺贏 2024 年全年，帶動今 (8) 日股價走強，早盤放量攻上漲停價 16.9 元，成交量近 3000 張，較前一日放大近六倍，委買張數逾 4000 張。

精英處分蘇州廠金額達 2.28 億人民幣 (約新台幣近 10 億元)，帶動本季獲利走強，稅後純益達 5.71 億元，較上季、去年同期收斂，每股純益 1.02 元。


精英近期管理團隊異動頻繁，新任董座王光祥於去年 8 月 30 日上任後，已明確規劃未來發展方向，精英將擴大泰國製造中心產能，以因應客戶訂單調配需求，同時積極布局 MD、MoDT（Mobile on DeskTop）機種，並深耕伺服器 L10 等級部件與 DC 充電樁市場等新興領域。

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精英板卡漲停

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