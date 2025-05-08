〈焦點股〉精英處分蘇州廠Q1財報亮眼 放量攻漲停

板卡廠精英 ( 2331-TW ) 因處分蘇州廠收益挹注，第一季每股純益來到 1.02 元，較上季轉虧為盈，賺贏 2024 年全年，帶動今 (8) 日股價走強，早盤放量攻上漲停價 16.9 元，成交量近 3000 張，較前一日放大近六倍，委買張數逾 4000 張。

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精英近期管理團隊異動頻繁，新任董座王光祥於去年 8 月 30 日上任後，已明確規劃未來發展方向，精英將擴大泰國製造中心產能，以因應客戶訂單調配需求，同時積極布局 MD、MoDT（Mobile on DeskTop）機種，並深耕伺服器 L10 等級部件與 DC 充電樁市場等新興領域。