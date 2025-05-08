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鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估下修至11.55元，預估目標價為300元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 14:10


根據FactSet最新調查，共9位分析師，對統一超(2912-TW)做出2025年EPS預估：中位數由11.69元下修至11.55元，其中最高估值12.27元，最低估值10.65元，預估目標價為300元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值12.27(12.27)13.5115.24
最低值10.65(10.65)11.4512.57
平均值11.52(11.64)12.4213.54
中位數11.55(11.69)12.4813.27

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值361,457,880386,896,420405,820,010
最低值351,882,000364,639,000379,451,000
平均值357,065,250377,888,360398,872,480
中位數357,319,500379,371,860403,876,460

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS11.110.218.938.52
營業收入
(單位：新台幣千元)		337,932,397317,041,854290,434,137262,735,464

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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