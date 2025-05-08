鉅亨速報 - Factset 最新調查：統一超(2912-TW)EPS預估下修至11.55元，預估目標價為300元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 14:10
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對統一超(2912-TW)做出2025年EPS預估：中位數由11.69元下修至11.55元，其中最高估值12.27元，最低估值10.65元，預估目標價為300元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|12.27(12.27)
|13.51
|15.24
|最低值
|10.65(10.65)
|11.45
|12.57
|平均值
|11.52(11.64)
|12.42
|13.54
|中位數
|11.55(11.69)
|12.48
|13.27
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|361,457,880
|386,896,420
|405,820,010
|最低值
|351,882,000
|364,639,000
|379,451,000
|平均值
|357,065,250
|377,888,360
|398,872,480
|中位數
|357,319,500
|379,371,860
|403,876,460
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|11.1
|10.21
|8.93
|8.52
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|337,932,397
|317,041,854
|290,434,137
|262,735,464
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2912/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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