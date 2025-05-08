營收速報 - 研華(2395)4月營收61.43億元年增率高達28.97％
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 14:15
今年1-4月累計營收為234.94億元，累計年增率26.03%。
最新價為342.5元，近5日股價上漲1.04%，相關電腦週邊上漲3.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+845 張
- 外資買賣超：+918 張
- 投信買賣超：-52 張
- 自營商買賣超：-21 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|61.43億
|29%
|-3%
|25/3
|63.23億
|26%
|19%
|25/2
|52.95億
|37%
|-8%
|25/1
|57.33億
|15%
|7%
|24/12
|53.60億
|11%
|-1%
|24/11
|54.04億
|4%
|-2%
研華(2395-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業測控產品。工業用電腦/工業用工作站。嵌入式電腦卡/超薄液晶電腦。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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