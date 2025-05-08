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鉅亨速報

營收速報 - 研華(2395)4月營收61.43億元年增率高達28.97％

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 14:15


研華(2395-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣61.43億元，年增率28.97%，月增率-2.85%。

今年1-4月累計營收為234.94億元，累計年增率26.03%。

最新價為342.5元，近5日股價上漲1.04%，相關電腦週邊上漲3.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+845 張
  • 外資買賣超：+918 張
  • 投信買賣超：-52 張
  • 自營商買賣超：-21 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 61.43億 29% -3%
25/3 63.23億 26% 19%
25/2 52.95億 37% -8%
25/1 57.33億 15% 7%
24/12 53.60億 11% -1%
24/11 54.04億 4% -2%

研華(2395-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為工業測控產品。工業用電腦/工業用工作站。嵌入式電腦卡/超薄液晶電腦。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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