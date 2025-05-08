巴西央行升息50個基點至14.75% 利率創近20年新高

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2025-05-08 14:50

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巴西中央銀行周三 (7 日) 召開貨幣政策會議，決議將基準利率提高 50 個基點至 14.75%。這是巴西央行連續第六次升息，使得借貸成本達到近 20 年來的最高水準。這項決定獲得委員們的一致通過，符合媒體調查的大多數經濟學家預期。

政策制定者表示，在全球經濟充滿不確定性，尤其是受美國經濟和貿易政策影響的大環境下，以及國內通膨黏性仍高的背景下，未來升息步驟將保持開放性。

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巴西 3 月份的通膨年率加速至 5.48%，為近兩年高點，主要由食品和飲料價格上漲以及服務價格壓力所驅動。政策制定者指出，近期數據顯示總體和核心消費者價格漲幅均高於目標，且通膨預期尚未穩定。

他們在聲明中寫道，考量到高度不確定性，以及當前貨幣政策周期已進入較晚階段，其累積效應尚待觀察，因此在貨幣政策行動上需要額外的謹慎，並保持彈性以納入影響通膨前景的數據。

央行指出，儘管勞動力市場和整體經濟活動表現強勁，但政策制定者提到增長已出現初步放緩跡象。

巴西央行自去年九月以來已累計升息 4.25 個百分點，因預計到 2028 年通膨仍將高於 3% 的目標。政策制定者認為，目前情況需要 「顯著的緊縮性貨幣政策持續一段較長時間」 以確保通膨回歸目標。

巴克萊銀行巴西經濟學家 Roberto Secemski 表示：「鑑於不確定性加劇，他們希望下次決策時能夠具有靈活性。」「他們選擇為 6 月份不加息或加息 25 個基點留下餘地。」

關於下次會議，經濟學家們的看法不一，有人認為暫停升息的可能性較大，也有人認為央行可能尚未完成升息周期，保留了再次升息的可能性。