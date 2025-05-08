美中同步宣布瑞士舉行貿易談判：北京亮「平等尊重」紅線 華府給市場期望澆冷水

鉅亨網編譯陳韋廷 綜合報導 2025-05-08 12:40

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美中兩國周三 (7 日) 同步宣布，本周在瑞士日內瓦舉行貿易問題會談，這是自美國總統川普上月將對中關稅提升至 145% 以來，兩國首次啟動高層對話機制，也是川普執政百日內首次與中方展開實質經濟磋商。

此次會談被全球市場視為緩解關稅戰升級的關鍵訊號，國際貨幣基金 (IMF) 示警稱若談判破裂，恐導致今年全球經濟成長率下降 0.5 個百分點。

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根據美國公告，美國財長貝森特與貿易代表格里爾將於 5 月 10 日至 11 日赴會，中國外交部則明確表態稱此會系應美方請求舉行，中方始終堅持反對單邊關稅的立場。

中國商務部則強調，中國在充分考慮全球供應鏈穩定、國內產業訴求及美國消費者利益後，決定開啟接觸窗口，但強調「談的前提是平等尊重，施壓威脅沒有出路」。

美國自上月初對 2000 億美元中國商品加徵 145% 關稅，中國同步實施 125% 報復性關稅。數據顯示，中國上月對美出口貨船數量年減 60%，洛杉磯港貨運量驟降 35%，美國零售商庫存週期縮短至歷史低點。Flexport 數據顯示，北美港口 5 月到港貨櫃量年減 38%，海運成本較 2023 年同期暴漲 240%。

根據摩根大通預測，中國出口下滑 80%，美國核心商品價格恐上漲 15% 至 20%。

儘管華府聲稱會談不預設協議，但市場仍抱持期待。道瓊期指在消息公佈後上漲 0.6%，標普 500 與那斯達克期指亦走揚 0.7% 和 0.8%。

美國智庫亞洲協會專家 Wendy Cutler 指出，雙方可能圍繞分階段關稅豁免展開技術性談判，尤其是在半導體、新能源等戰略產業領域尋求緩衝空間。

不過，貝森特在接受《福斯新聞》的訪問中提前給市場預期降溫，稱實質突破機率極低。

這場關稅博弈已呈明顯負面效應。美國今年第一季經濟成長率萎縮 0.3%，製造業採購經理人指數 (PMI) 跌至榮枯線下方，而中國對歐出口較去年同期成長 23%，則反映產業鏈轉移加速趨勢。

專家指出，美方近期連續釋放接觸訊號，與其 3 月宣布的「製造業回流計畫」遭遇挫折密切相關，因美國對中資設限導致技術合作停滯，關稅成本使得在中國的製造企業加速向東南亞轉移。

中國代表團團長、副總理何立峰的瑞士之行被賦予多重意義。除經貿議題外，雙方也可能就 AI 治理、氣候融資等新興領域展開對話，但核心矛盾仍聚焦於關稅互惠原則。

中國商務部重申「聽其言觀其行」立場，強調美國若繼續採取脅迫式單邊主義，談判成果將難以落實。

值得關注的是，歐盟駐中國使團近日公開表態，呼籲中美避免「新冷戰」思維，凸顯多邊協調機制的缺失。