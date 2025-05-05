技嘉參展COMPUTEX 展示NVIDIA GB300產品、液冷解決方案

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-05 10:30

‌



PC 品牌技嘉 (2376-TW) 將於 5 月 20 日至 23 日的台北國際電腦展 COMPUTEX 2025，以「全域運算：AI 為先」為主題，展示從資料中心到個人電腦的全方位 AI 運算解決方案。

技嘉此次展出重點為 GIGAPOD 叢集運算平台，首次整合自主開發的 GPM 管理軟體平台，支援 AMD Instinct MI325X、NVIDIA HGX H200 等新世代加速卡。該平台整合運算、儲存、電力及網路系統，適用於高密度 GPU 架構的 AI 模型訓練，透過智慧資源調度與監控管理，大幅提升系統穩定性。

‌



技嘉更推出 GIGAPOD DLC 直接液冷解決方案，搭配 G4L3 直接液冷伺服器，有效處理新一代晶片千瓦等級的熱設計功耗。該公司並提供從諮詢、設計、部署到維運的一條龍資料中心建置服務，協助企業降低 AI 導入門檻。

在 AI 落地應用方面，技嘉展示劃時代的 NVIDIA GB300 NVL72 機櫃即運算模組產品，內含 36 顆 Grace CPU 及 72 顆 Blackwell Ultra GPU，採用先進液冷技術。同時推出兩款符合 OCP 標準的機櫃式系統，包括支援 NVIDIA HGX B200 的 8OU 系統及符合 ORV3 標準的 CPU 運算櫃。

技嘉針對不同應用場景打造完整伺服器產品線，包括支援 AMD Instinct MI325X、Intel Gaudi 3 與 NVIDIA HGX B300 GPU 平台的高效能 GPU 系統。該公司並導入 CXL 新世代記憶體架構，擴展記憶體容量與頻寬，提升資料交換效率。

在邊緣運算與個人電腦領域，技嘉推出搭載 NVIDIA Jetson Orin 模組的嵌入式系統，可應用於工業自動化、光學檢測及智能機器人技術。BRIX 迷你電腦系列則內建神經處理單元 NPU，支援微軟 Copilot + 等 AI 服務。