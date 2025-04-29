宏碁彈性策略應對關稅風險 陳俊聖：2025 AI PC 將占出貨4成

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-04-29 17:40

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宏碁 (2353-TW) 營業報告書出爐，董事長暨執行長陳俊聖指出，預計 2025 年人工智慧個人電腦將占宏碁整體 PC 出貨量的 40%。面對全球供應鏈受地緣政治、貿易壁壘及通膨等多重挑戰，宏碁將保持彈性調整策略，包括縮短供應鏈、優化庫存管理等措施，以降低潛在風險。

宏碁過去連續 6 季營收均呈現年增率正成長，2024 年營收達 2646.82 億元，稅後純益 55.39 億元，每股純益為 1.84 元。陳俊聖指出，集團多元事業引擎策略持續發力，截至 2024 年底已有 13 間公開發行子公司，未來將推動更多具發展潛力的子公司進行公開發行。

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在產品策略方面，宏碁樂觀看待 AI 技術帶來的變革，將投入以 AI 為核心的產品組合，並在運算及應用兩大領域發展。在運算領域，公司將 AI 導入個人電腦、伺服器和工作站等系統中；在應用層面，則涵蓋從業務優化到智慧城市及醫療解決方案等多元領域。

陳俊聖強調，宏碁堅持「人本智慧」理念，致力運用科技發揮人類潛能，而非以科技取代人類。這與業界其他以技術取代為主的方向不同，展現宏碁獨特的發展思路。繼去年推出多款 Copilot+PC 產品後，公司看好 AI PC 市場在 2025 年大幅成長。

目前宏碁 PC 及顯示器產品的營收比重約占集團整體營收近 72%，而非 PC 業務則占 28% 以上。為進一步強化風險管理及永續發展，公司已將原有的風險管理委員會改組為風險管理與永續發展委員會，並擴大責任範圍至網路安全及企業永續發展。

在永續方面，宏碁積極在 PC、周邊配件及家用電器等產品線中採用回收材料，並推出首款碳中和筆電。公司也透過投資儲能、智慧停車、綠能移動及智慧醫療診斷等解決方案，將 ESG 作為未來營運成長的新動能。