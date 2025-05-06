華碩胡書賓：本地化AI資料中心成新趨勢 預估至2033年複合成長率達20%

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-06 17:01

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華碩 (2357-TW) 共同執行長胡書賓今 (6) 日於 2025 年 COMPUTEX 論壇發表演講，而隨著企業對數據隱私安全和本地運算的重視度提高，小型化、高效能的本地 AI 部署成為新趨勢，預計本地化 AI 市場發展潛力巨大，到 2033 年將維持 15% 至 20% 的年複合成長率，

胡書賓表示，華碩自 2011 年起已在台灣協助政府及企業單位完成八座中大型 AI 資料中心建置，這些建置經驗讓華碩累積了從設計到部署的完整解決方案能力，能夠回應客戶在不同階段的專業需求。

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本地 AI 資料中心主要針對企業、政府和教育研究單位的特定應用場域所建置，其規模較大型資料中心小，通常採用市面上的 2U、3U、4U 伺服器，或搭載數張 RTX 等級顯卡的工作站，胡書賓指出，這類設施主要運行經過微調的大型模型或小型模型，適用於企業自動化管理、AI 助理或文檔草擬等實用場景。

胡書賓表示，近年來市場出現越來越多高效率的小型模型，如 Digic No.1、Velux Number 4 Star 及 Microsoft Find 4 等，這些模型在本地運算環境中表現優異，而為因應本地化 AI 需求，華碩開發了專門的微調工具，可在本地環境下提供參數調整功能。

胡書賓指出，現代 AI 資料中心管理面臨四大挑戰：GPU 世代更迭加速、多元 GPU 技術競爭、CPU 架構多樣化，以及服務模式多變。為此，華碩推出 AIVC 自動化部署平台與 ACC 遠端管理工具，協助客戶更有效率地管理複雜的 AI 運算資源。