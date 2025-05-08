〈焦點股〉智新生技興櫃登錄漲逾1倍 上演蜜月行情

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-08 12:02

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智新生技 (7832-TW) 今 (8) 日以參考價 4 元登錄興櫃，盤中高漲至 11.85 元，漲幅達 196%，隨後漲幅收斂，截至 11 點 30 分，股價暫報 10.05 元，漲幅 109.38%，成功上演蜜月行情。

智新聚焦研發 RNA 核酸技術研發傳染性疾病治療藥物，目前開發中的候選藥物有 2 項，規劃以脂質奈米粒子 (LNP) 與外泌體 (Exosome) 做為 RNA 核酸藥物的包覆遞送載體，並開發治療新冠肺炎與冠狀病毒感染新藥 IG-001，以及廣效型流感新藥 IG-002。

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總經理宋佩怡說明，針對中重症病患，LNP 包覆最為適合，因此現階段 IG-001 與 IG-002 皆採用 LNP 包覆，不過未來也不排除根據不同適應症或族群，調整包覆方式與給藥途徑，其中包括外泌體包覆。

智新指出，IG-001 已獲得澳洲政府 BRIDGE 計畫的統籌主辦機構 Kirby 研究所提供 500 萬澳幣 (約新台幣 1 億元) 的研究資金挹注，預計今年下半年申請臨床一期試驗，IG-002 則預計在 2026 年上半年進入臨床一期。