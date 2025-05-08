〈焦點股〉印巴交戰軍工題材夯  IET-KY上漲逾半根漲停板

鉅亨網記者黃皓宸 台北 2025-05-08 11:13

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印度空軍本周三 (7 日) 對巴基斯坦境內 9 處發動空襲，巴基斯坦稱擊落 6 架印度軍機，在印巴衝突持續升溫下，軍工股近期成為盤面焦點，三五族群英特磊 IET-KY(4971-TW) 受惠於旗下產品砷化鎵、 銻化鎵終端應用於國防需求，激勵今 (8) 日股價開高走高，一度大漲逾 9%。

IET-KY 昨日公告第 1 季財報，因認列可轉債 (CB) 評價造成損失，造成首季每股虧損 1.54 元，但 CB 在第 1 季幾乎已轉換完畢，公司表示，今年營運成長動能無虞，在四大產品營收放大同時，也宣布於今年第 3 季將執行擴廠計畫，以應付客戶出貨需求。

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盤面上，IET-KY 今天一掃近期陰霾，股價帶量開高走高，最高一度漲逾 9%，直逼百元大關，盤中漲幅收斂至 7% 元，一舉站上 5、10 日線。

觀察 IET-KY 產品線，包括營收佔比二成五以上的砷化鎵 (GaAs)，終端應用包含射頻相關、汽車防撞雷達及國防應用，目前需求穩定；營收佔比近兩成的銻化鎵 (GaSb) 終端應用在國土保全、夜視系統等紅外探測裝置，成長動能來自於美國和其他國家之國防訂單，目前受國際軍事衝突持續增高，國防相關的銻化鎵紅外磊晶片需求也持續成長。