智新以參考價4元登興櫃 聚焦RNA核酸新藥平台

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-05 17:48

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智新 (7832-TW) 預計將於本周四 (8 日) 以每股參考價 4 元登錄興櫃。智新專注 RNA 核酸技術研發傳染性疾病治療藥物，預計建置 GMP 先導工廠「製程研發中心」，並打造「RNA 核酸藥物研發平台」，加速推動 RNA 核酸藥物在傳染性疾病治療藥物發展。

智新開發中的候選藥物分別為預期治療 COVID 的 IG-001 與流感的 IG-002。目前公司規劃以脂質奈米粒子 (LNP) 與外泌體 (Exosome) 做為 RNA 核酸藥物的包覆遞送載體，並開發治療新冠肺炎與冠狀病毒感染新藥 IG-001，以及廣效型流感新藥 IG-002。

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智新指出，IG-001 已獲得澳洲政府 BRIDGE 計畫的統籌主辦機構 Kirby 研究所提供 500 萬澳幣 (約新台幣 1 億元) 的研究資源挹注，預計今年下半年申請臨床一期試驗。另外，IG-002 預計在 2026 上半年進入臨床一期。

總經理宋佩怡進一步說明，現階段 IG-001 與 IG-002 均採用 LNP 包覆，主要針對中重症的病患，LNP 包覆最為適合。不過未來不排除根據不同適應症或族群，調整包覆方式與給藥途徑，其中也包含外泌體包覆。

董事長黃先龍表示，智新透過 LNP 與外泌體作為包覆遞送載體，突破 RNA 藥物及傳送技術的限制，並拓展至非肝臟組織的應用市場。

智新未來依循「SMART 3D」策略進行三階段的布局，第一階段開發建立，除開發新藥 IG-001 與 IG-002 外，持續研發外泌體包覆遞送製程專利，目前正在進行臨床前試驗階段，而 GMP 先導工廠「製程研發中心」則預計 2025 年下半年試產，未來將做為製程研發中心與臨床用藥生產。

第二階段則是進行對外授權或共同開發，智新將尋求國際大廠、RNA 藥物開發公司、感染性疾病藥物公司等，加速產品商業化。另外，也持續推進臨床試驗至取得 FDA 核准。

第三階段則是希望在 2028 年後達到規模化，包括新藥取得 FDA 核准認證研發流程，並開拓 RNA 序列授權合作夥伴，並做候選藥物優化排序，同時提升臨床用藥產能，以及商業用製程開發。