智新與澳洲研究機構簽合作開發RNA藥物 將獲1億元贊助

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-02-19 10:24

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智新生技指出，已正式與主辦澳洲 BRIDGE 計畫 (核酸新藥研究開發計畫) 的研究機構 Kirby 研究所完成 RNA 核酸新藥合作開發合約的簽署，將獲 BRIDGE 計畫贊助最高 500 萬澳幣 (約新台幣 1 億元)，以加速 IG-001 新藥的開發。

智新表示，此次合作案的重點項目為智新開發中治療 COVID-19 新冠肺炎的 siRNA 核酸新藥 IG-001，透過 Kirby 研究所的合作，以及 BRIDGE 計畫的資源，將加速推進 IG-001 臨床試驗與商業化的進程。

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澳洲政府期望透過這項合作，來提升其在全球 RNA 核酸藥物市場中的競爭力，智新也能藉此強化公司在全球 RNA 核酸藥物的市場地位。

根據合作協議，智新未來 3 年獲得由澳洲政府設立的未來醫學研究基金所資助 500 萬澳幣的 BRIDGE 計劃，提供研究資金與相關資源，同時也將獲得來自 Kirby 研究所首席科學家與產業專家的諮詢顧問及其他技術支援，協助智新主導規劃 RNA 核酸新藥 IG-001 的臨床前與臨床試驗、製程及監管策略，共同推動並加速 IG-001 的新藥商業化進程。