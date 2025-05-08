小摩：中國GPU自給率飆升 2027年將達82%

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 15:40

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摩根士丹利發布最新市場分析報告指出，中國在 GPU 領域的自給能力正在快速提升，這不僅將深刻改變中國 AI 產業的發展格局，也將對全球半導體產業鏈產生重要影響。

該報告預估，2024 年中國人工智慧 GPU 的自給率將達到 34% 。更令人矚目的是，預計到 2027 年，這一數字將大幅躍升至 82%。這意味著，在短短三年內，中國 GPU 的自給能力將高速飛躍，從相當程度上依賴進口轉向以國內供給為主。

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這一趨勢的背後，是中國政府對半導體產業的高度重視，以及中國本土企業在技術研發和產能擴張方面的持續投入。

中國雲端 AI 市場需求爆發

中國 GPU 自給率的提升，與中國雲端 AI 市場的爆發式增長密不可分。報告預測，2024 年至 2027 年間，中國雲端 AI 市場規模將以 28% 的複合年增長率高速擴張，到 2027 年達到 2,390 億美元 。在全球範圍內，中國已成為 AI 應用和發展的重要市場。

報告分析指出，考慮到中國市場對 AI 推理計算的強勁需求，預計到 2027 年，中國將佔據全球雲端 AI 市場 20% 的份額，市場規模達到約 480 億美元 。

本土 GPU 供應商嶄露頭角

在這一巨大的市場機遇下，中國本土 GPU 供應商迅速崛起。華為和寒武紀已成為中國市場的主要 GPU 供應商，它們不斷推出具有競爭力的產品，並在 AI 訓練和推理等領域獲得廣泛應用 。這些企業的技術突破和市場擴張，為中國 GPU 自給能力的提升奠定了堅實基礎。

值得注意的是，中國本土 GPU 晶片，很大程度上依賴於本土晶圓代工龍頭企業——中芯國際的生產製造 。中芯國際的製程技術能力和產能規模，直接關係到中國 GPU 的供給能力。報告指出，中芯國際主要採用 7 奈米（即 N+2 節點）等先進製程為本土 GPU 企業代工 。然而，報告也提醒，中芯國際在產能擴張方面仍面臨挑戰。

報告分析指出，中芯國際在耗盡現有的深紫外光刻（DUV）設備庫存後，能否在 2027 年及以後持續擴大 7 奈米和 5 奈米製程的產能，仍存在不確定性 。這也為中國 GPU 產業的未來發展帶來了一定的挑戰。報告預計，中芯國際可為其關鍵客戶的 GPU 生產分配每月 2.6 萬片晶圓的產能 。在假設良率為 30%-50% 的情況下，到 2027 年，中國本土 GPU 的自給率有望達到 82% 。



GPU 自給自足極具戰略意義

在當前國際形勢下，提高 GPU 的自給自足能力，對中國具有重要的戰略意義。

保障產業鏈安全： GPU 是 AI 產業的核心基礎，實現 GPU 的自主可控，可以有效降低中國 AI 產業鏈對外部供應的依賴，增強產業鏈的安全性。

推動 AI 產業創新： 擁有自主可控的 GPU，能夠更好地滿足中國 AI 產業的特殊需求，促進本土企業在 AI 算法、應用等領域的創新。

提升國際競爭力： 在全球 AI 競爭中，掌握 GPU 核心技術，將顯著提升中國在科技領域的國際競爭力。

值得一提的是，GPU 自給能力的提升，只是中國半導體產業整體發展的一個縮影。報告顯示，中國半導體產業的整體自給率也在穩步提升，目前已達到 24%，超出市場預期 。