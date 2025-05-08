「一肩扛起」國家主權基金？財部：發債可行 但要訂專法確保其獨立性

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-08 14:02

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美國白宮昨 (7) 日表示已制定主權財富基金計劃，國家主權基金亦成今 (8) 日上午立院質詢重點，受邀報告的央行總裁楊金龍表正面肯定成立主權基金，但外匯存底不應直接無償撥用。 立委質詢財政部能否「一肩扛起」財源，財政部次長阮清華表示，如要以發債方式籌集主權基金，必須依循公債法的規定，且要取得社會共識。其他列席備詢的央行、主計總處、國發會、勞動部及銓敘部也都強調需透過專法規範，確保其獨立性、專業性及風險控管。

央行總裁楊金龍於報告中首先表示，台灣的主權基金架構，可參考亞洲鄰近國家如新加坡、韓國主權基金的經驗，建議首批資金來源主要有財政部發債、財政部撥款，或是財政部出資設立，首批受託資金來源為公部門委託款等作法，他並強調「不宜由外匯存底直接無償撥用」。

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楊金龍建議訂立專法，由政府全額出資，設立具獨立法人資格的專業管理機構，且明訂機構營運目標，並於專法制定完善的治理及監理架構，使機構董事會能確保營運目標與政府政策目標一致。另外，應以市場化薪資延攬國際專業人才，強化專業管理機構經營能力。

國民黨立委賴士葆質詢阮清華，若成立國家主權基金，財政部可否一肩挑起? 阮清華表示，這部分還需要再討論，央行對於主權基金財源有提出建議，包含財政部發債或出資設立等。若要透過發債籌措財源，一定要透過專案立法，經過充分討論，且要取得各界共識。

另有立委質詢，國發基金轉型為主權基金是否可行。國發會副主委高仙桂回應，第一，依據產業創新條例第 29 條，國發基金應加速產業創新加值，所以這點有部分符合主權基金中「策略性投資」的目標。第二，國發基金的資金來源是國庫撥款及作業盈餘循環應用，這對主權基金的執行可能受限。

至於我國設立主權基金的潛在財源，與亞洲鄰國相較，主計長陳淑姿說明，主權基金的資金來源，國際上通常包括來自於能源收入、財政盈餘、預算編列、外匯收入或外來援助等，是以台灣的主權基金的來源，可以是國家財政的盈餘。



國發會副主委高仙桂提到，國發基金的資金來源是國庫撥款及作業盈餘的循環運用。國發基金因其從事產業創新的目的，



至於勞動基金轉為主權基金的可行性，勞動部次長李健鴻說明，政府相關基金（如四大基金）與主權基金的目的和資金來源不同。勞動部管理的新制與舊制勞工退休金及勞保基金，資金來自雇主與勞工的提繳與保費，而非國家所有，其目的是為保障勞工的退休生活與經濟安全，因此不應作為主權基金的主要來源。