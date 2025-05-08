「一肩扛起」國家主權基金？財部：發債可行 但要訂專法確保其獨立性
鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-08 14:02
美國白宮昨 (7) 日表示已制定主權財富基金計劃，國家主權基金亦成今 (8) 日上午立院質詢重點，受邀報告的央行總裁楊金龍表正面肯定成立主權基金，但外匯存底不應直接無償撥用。 立委質詢財政部能否「一肩扛起」財源，財政部次長阮清華表示，如要以發債方式籌集主權基金，必須依循公債法的規定，且要取得社會共識。其他列席備詢的央行、主計總處、國發會、勞動部及銓敘部也都強調需透過專法規範，確保其獨立性、專業性及風險控管。
央行總裁楊金龍於報告中首先表示，台灣的主權基金架構，可參考亞洲鄰近國家如新加坡、韓國主權基金的經驗，建議首批資金來源主要有財政部發債、財政部撥款，或是財政部出資設立，首批受託資金來源為公部門委託款等作法，他並強調「不宜由外匯存底直接無償撥用」。
楊金龍建議訂立專法，由政府全額出資，設立具獨立法人資格的專業管理機構，且明訂機構營運目標，並於專法制定完善的治理及監理架構，使機構董事會能確保營運目標與政府政策目標一致。另外，應以市場化薪資延攬國際專業人才，強化專業管理機構經營能力。
國民黨立委賴士葆質詢阮清華，若成立國家主權基金，財政部可否一肩挑起? 阮清華表示，這部分還需要再討論，央行對於主權基金財源有提出建議，包含財政部發債或出資設立等。若要透過發債籌措財源，一定要透過專案立法，經過充分討論，且要取得各界共識。
另有立委質詢，國發基金轉型為主權基金是否可行。國發會副主委高仙桂回應，第一，依據產業創新條例第 29 條，國發基金應加速產業創新加值，所以這點有部分符合主權基金中「策略性投資」的目標。第二，國發基金的資金來源是國庫撥款及作業盈餘循環應用，這對主權基金的執行可能受限。
至於我國設立主權基金的潛在財源，與亞洲鄰國相較，主計長陳淑姿說明，主權基金的資金來源，國際上通常包括來自於能源收入、財政盈餘、預算編列、外匯收入或外來援助等，是以台灣的主權基金的來源，可以是國家財政的盈餘。
國發會副主委高仙桂提到，國發基金的資金來源是國庫撥款及作業盈餘的循環運用。國發基金因其從事產業創新的目的，
至於勞動基金轉為主權基金的可行性，勞動部次長李健鴻說明，政府相關基金（如四大基金）與主權基金的目的和資金來源不同。勞動部管理的新制與舊制勞工退休金及勞保基金，資金來自雇主與勞工的提繳與保費，而非國家所有，其目的是為保障勞工的退休生活與經濟安全，因此不應作為主權基金的主要來源。
銓敘部亦表示，所管理的公務人員退休撫卹基金，所有權屬於全體參加基金的人，管理目的是保障軍公教人員的退撫權益，運用需兼顧安全性、收益性及流動性，因此應審慎通盤考量是否與主權基金整合。這與國際上提及主權基金資金來源可能包括政府退休基金的情況有所區別，台灣現行的養老金體系因其特定的資金所有權和保障目的，故皆不適合作為主權基金的主要資金來源。
- AI泡沫會不會重演？
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 設國家主權基金？央行楊金龍主張：宜設專法賦予獨立專責機構管理彈性
- 楊金龍：主權基金可借鏡鄰近國家 反對由外匯存底直接無償撥用
- 〈楊金龍立院備詢〉自認口才不好才結巴 並非台幣狂飆有什麼難言之隱
- 楊金龍：主權基金可借鏡鄰近國家 反對由外匯存底直接無償撥用