AI真的會終結谷歌搜尋帝國？華爾街沒那麼悲觀

鉅亨網編輯林羿君 2025-05-08 13:57

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在蘋果 (AAPL-US) 高層的言論引發外界對人工智慧可能侵蝕 Google 核心搜尋業務的疑慮後，Alphabet 股價週三大跌。

蘋果服務部門資深副總裁 Eddy Cue 表示，蘋果 Safari 瀏覽器在今年四月的搜尋量出現首次下滑，他將此現象歸因於 AI 替代方案的日益普及。

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Cue 指出，蘋果正在考慮未來將 OpenAI、Perplexity、Anthropic 等 AI 驅動的搜尋服務整合到其設備中。

搜尋格局正在轉變

自 2022 年 OpenAI 推出 ChatGPT 以來，華爾街便開始質疑 Google 在搜尋市場的主導地位。分析師紛紛預測，AI 聊天機器人可能會取代傳統搜尋引擎，成為網路使用者尋求資訊與分析的主要方式。

對某些市場觀察人士而言，Cue 的言論進一步印證這一趨勢。

Deepwater 資產管理公司合夥人 Gene Munster 在 X 平台發文指出：「搜尋正從我們過去 25 年熟悉的藍色連結結果頁，轉向簡化的 AI 驅動答案。」

他指出這一變化對 Google 構成兩大挑戰：第一，現有的廣告營收模式需要重塑；第二，Google 搜尋面臨新的競爭對手，包括 OpenAI、Grok、Perplexity 等。

儘管 AI 競爭壓力升高，華爾街分析師對 Alphabet 上個月公布的第一季財報普遍感到樂觀。

美國銀行的分析師指出：「我們仍相信 Google 在資料與通路方面擁有優勢，且已縮小大型語言模型（LLM）的性能差距。」這也反映出該公司在對抗以 AI 為核心的競爭對手方面已有明顯進展。

摩根大通的分析師則對一項名為「AI 模式」（AI Mode）的實驗性搜尋功能表達期待。該功能將 Gemini 模型直接整合進搜尋引擎，並加入進階的多模態推理能力。據高層表示，此功能可能使使用者在 Google 上的停留時間加倍。

Google 強化其龐大優勢

Alphabet 在 AI 搜尋競爭中仍具明顯領先地位。Google 目前估計占據全球約 90% 的搜尋流量，而第二大搜尋引擎 Bing 僅占約 4%。

然而，AI 平台對搜尋市場的滲透對 Alphabet 來說是一項重大威脅，因為 Google 搜尋引擎及其相關服務（如 Gmail、Google 地圖與 Google Play）所產生的廣告營收，占該公司第一季總營收的 56%。

Google 已將人工智慧整合進搜尋引擎視為維持其市場領導地位的首要任務。根據 Alphabet 上月財報電話會議中的說法，該公司已推出 AI 摘要功能（AI Overviews），每月為全球 140 個國家的超過 15 億用戶提供搜尋回應。高層指出，這些 AI 生成的摘要，其變現效率大致與傳統搜尋結果相當。