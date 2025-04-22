又一壟斷證據？谷歌為預先安裝Gemini 每月支付三星「巨額費用」

鉅亨網編輯林羿君 2025-04-22 08:16

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谷歌平台與設備合作副總裁 Peter Fitzgerald 週一在華盛頓聯邦法院出庭作證時表示，該公司自今年 1 月起開始向三星支付 Gemini 相關費用。菲茨傑拉德向負責此案的法官 Amit Mehta 透露，該合約至少為期兩年，按設備數量向三星支付固定的月度費用，同時谷歌還會向三星支付谷歌從應用程式廣告中獲得的收入的一定比例。

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Mehta 去年裁定，谷歌向三星支付費用以成為其裝置預設搜尋引擎的做法違反了反壟斷法。他目前正在聽取證詞，以決定應要求 谷歌對其業務做出哪些變更，以矯正其非法行為。

谷歌每月向三星支付的具體金額並未在法庭上披露。在開庭陳述中，美國司法部律師 David Dahlquist 稱，谷歌向三星支付的是「巨額的固定月費」。

根據另一宗關於谷歌壟斷 Android 生態系統的案件中的證詞，從 2020 年到 2023 年，谷歌為了讓 Google 搜尋、Play 商店與 Google 助理成為三星行動裝置上的預設服務，支付了 80 億美元。

該案件的聯邦陪審團在 2023 年裁定，谷歌透過其 Google Play 商店政策濫用其在 Android 應用程式市場的權力。加州一名聯邦法官後來裁定，Google 必須取消妨礙開發者設立競爭市集與計費系統的限制。Google 正在上訴該裁決。