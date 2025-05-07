〈台股開盤〉美中貿易將談判、印巴開戰 開高後震盪翻黑跌近百點
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-07 10:06
美國和中國雙雙證實，本周將啟動貿易談判，美股期指盤後跳漲，台股今 (7) 日以 20575.15 點開出，上漲 52.56 點，而在台積電帶動下，漲幅最高達到 20685 點、上漲超過 160 點，但隨後國際新聞傳出印巴開戰，台股急挫翻黑，一度跌近百點，預估全日成交量 2770 億元，較前一日放大。
權值股今日跌多於漲，台積電 (2330-TW)(TSM-US) 早盤下跌 4 元，跌約 0.5%，；聯發科下跌 10 元，跌近 1%；，廣達 (2382-TW) 跌近 1%，鴻海 (2317-TW)、日月光投控 (3711-TW) 均跌約 1%，聯電 (2303-TW) 於平盤上方。
AI 類股部分紛紛下挫，機殼類股，迎廣 (6117-TW)、晟銘電 (3013-TW) 於平盤下方；矽光子部分，聯鈞 (3450-TW) 跌近 2%，華星光 (4979-TW) 跌約 1%。
油價出現反彈跡象，油氣、塑化類股吸引買盤進場，油電燃氣類股部分，台塑化 (6505-TW) 漲近 3%，新海 (9926-TW) 漲逾 1%；塑化類股部分，恆大 (1325-TW)、台化 (1326-TW)、三芳 (1307-TW) 均漲約 2%。
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