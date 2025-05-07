〈台股開盤〉美中貿易將談判、印巴開戰 開高後震盪翻黑跌近百點

美國和中國雙雙證實，本周將啟動貿易談判，美股期指盤後跳漲，台股今 (7) 日以 20575.15 點開出，上漲 52.56 點，而在台積電帶動下，漲幅最高達到 20685 點、上漲超過 160 點，但隨後國際新聞傳出印巴開戰，台股急挫翻黑，一度跌近百點，預估全日成交量 2770 億元，較前一日放大。