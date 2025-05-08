外資近5日賣超個股
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 08:50
1. 外資累計賣超 5 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、富邦金 (2881-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、長榮航 (2618-TW)
2. 外資累計賣超 4 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、富邦金 (2881-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、長榮航 (2618-TW)
3. 外資累計賣超 3 日的股票
復華富時不動產 (00712-TW)、富邦金 (2881-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大滬深300正2 (00637L-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)
4. 外資累計賣超 2 日的股票
富邦金 (2881-TW)、復華富時不動產 (00712-TW)、國泰永續高股息 (00878-TW)、元大金 (2885-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)
5. 外資當日 (07) 賣超的股票
元大金 (2885-TW)、富邦金 (2881-TW)、長榮航 (2618-TW)、中信中國50正2 (00753L-TW)、群益台灣精選高息 (00919-TW)
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