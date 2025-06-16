鉅亨網編輯林羿君 2025-06-16 14:20

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泡泡瑪特（POP MART）核心 IP 形象 LABUBU 在全球爆紅，然而，這股熱潮卻被虛擬貨幣市場中的投機者所利用。一款名為「LABUBU 幣」的虛擬貨幣,，在未經泡泡瑪特官方授權的情況下悄然上線，並在多家交易所掛牌交易，價格在短時間內經歷了驚人的暴漲暴跌，再次敲響了虛擬貨幣投機的警鐘。

LABUBU全球爆紅被幣圈盯上 驚見割韭菜陷阱。(圖:shutterstock)

LABUBU 幣非官方身份

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CoinMarketCap 的數據顯示，LABUBU 幣 5 月 19 日上線首日開盤價為 $0.04429 美元，隨後一路飆升至 $0.08786 美元，漲幅高達 98.37%。然而，其價格很快便急劇下跌至 $0.02915 美元的低點，當天最低價較開盤價下跌 34.18%。

在隨後的 16 個交易日中，LABUBU 幣每日都上演著暴漲暴跌的戲碼，期間最低價曾觸及 $0.01590 美元（6 月 4 日），而最高價則達到 $0.12244 美元（5 月 30 日）。這意味著，若投資者在 5 月 30 日的最高點買入，到 6 月 4 日的最低點時，將面臨高達 87.01% 的巨額虧損。

事實上，LABUBU 幣並非泡泡瑪特官方發行，而是由一群社群驅動的開發人員推出，既非官方發行，也未經品牌授權，其運營與原 IP 的商業、創作及品牌活動毫無關聯。

一位幣圈從業者直言不諱地指出：「這很明顯就是一場炒作，兩週過去，關注度已經大幅下降。」業內普遍認為，這類幣種只是蹭熱點的炒作產物，其價格完全由市場情緒和炒作推動，背後沒有任何真實資產作為支撐，所謂的流動性也根本不存在。

迷因幣蹭熱點 亂象叢生

在加密貨幣領域，藉助熱門事件或流行文化發行虛擬代幣的現象屢見不鮮，這類代幣通常被稱為「迷因幣」（Meme Coin）。迷因幣的價值高度依賴於吸引投資者的關注和興趣，而非實際應用價值。

例如，2025 年 1 月，川普夫婦分別推出的「川普幣」和「梅拉尼婭幣」也屬於迷因幣，一經發行便引發市場劇烈波動。其中，「梅蘭妮亞幣」在發布後不到兩小時內，市值便飆升至 60 億美元，而「川普幣」則在一個小時內暴跌了 40%。

追溯至 2013 年，DOGE 幣作為最早的迷因幣誕生，此後各類迷因幣如雨後春筍般不斷湧現，但它們大多缺乏實際價值的支撐，呈現出「來得快，去得也快」的特點。例如，幣圈曾出現以青蛙表情包為主題的迷因幣 PEPE，以及以動畫《火影忍者》為主題的 Naruto 幣，還有以迪士尼動畫角色為主題的 Mickey 幣等。這些迷因幣大多藉助熱門 IP 的知名度和影響力，吸引投機者參與炒作，試圖從中獲利。

由於這類資產缺乏實際價值支撐，卻仍有投資者頻繁上當受騙。

然而，它們在本質上並沒有清晰的發行規範和市場進入門檻，導致投機行為極為普遍。迷因幣的傳播主要依賴社交平台，透過表情包、網梗、短期漲幅截圖等非正式方式快速擴散資訊，導致大量投資者在沒有真正理解專案核心機制的情況下就盲目參與交易，進而形成了一種以價格波動取代基本面分析的投機模式。

暴漲暴跌 隱藏巨大欺詐與操縱風險

迷因幣的價格波動通常極為劇烈，其暴漲暴跌的特性主要受到市場情緒和炒作等因素的驅動。對於普通投資者而言，參與此類投資往往伴隨著欺詐、操縱等巨大的風險。

一位幣圈業內人士指出，此類項目慣用的操作手法是：透過鎖定少量流動性資金、高度集中初始代幣分配等方式，人為製造劇烈的價格波動。其目的在於短期內快速拉高幣價，隨後專案方趁機高位拋售獲利離場。最終的結果是，市場下行風險主要轉嫁給了未能及時識破風險的普通交易者。

該人士總結道：「本質上看，迷因幣的價格暴漲往往高度集中在短期時段，且利益主要由少數早期持幣者（通常是項目方及其關聯方）獲取；而當泡沫破裂、價格暴跌時，承受損失的卻是範圍更廣的普通投資者群體。」