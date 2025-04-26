谷歌砸700億美元買回庫藏股 真能成功提振股價？專家：有 但不多

鉅亨網編譯許家華 2025-04-26 13:52

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為了提振股價，谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 宣布將買回 700 億美元庫藏股，且將季度股息從 20 美分提高至 21 美分，股息殖利率從 0.48% 提高至 0.51%。然而，專家仍對其前景抱持謹慎態度。

這正面消息讓 Alphabet 周五 (25 日) 股價上漲 1.68%，收每股 161.96 美元，同日標普 500 指數和道指僅分別上漲 0.7% 和 0.1%。但 Alphabet 今年迄今仍跌逾 14%。

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Alphabet 管理層可能感受到採取行動的壓力，因為截至周五交易時，其股價已較 2 月創下的 52 周高點下跌了 23%。分析師指出，在估值相對較低的情況下進行股票回購是一個明智的決策。

過去通用汽車 (GM-US) 就採取了類似策略，令通用汽車可在川普關稅令產業全面震盪之際，股價自 2023 年低點上漲約 100%。

通用汽車自 2023 年底以來回購約 220 億美元的庫藏股，對於一家市值 450 億美元的公司來說，這是一筆相當大的數目。

雖然 Alphabet 的估值並不像通用汽車那樣低得驚人，但 Alphabet 提出的 700 億美元庫藏股規模，也等於是標普 500 指數排名第 142 位的企業整體市值，仍可謂龐大。

根據 FactSet 的數據，Alphabet 本益比為 2025 年預期收益的 17 倍，低於標普 500 指數近 21 倍的本益比。Alphabet 預計在 2025 年將產生約 760 億美元的自由現金流，自由現金流收益率約為 4%，這顯示出該股票的相對便宜。

《巴隆周刊》近期對 Alphabet 的股票持正面評價，認為人工智慧 (AI) 聊天機器人對搜索業務的威脅被高估，且雖然拆分的可能性不大，但可能最終會創造價值。

然而，儘管管 Alphabet 回購庫藏股的計畫可望支持股價，但市場專家對該公司的未來持謹慎態度，並認為投資者不應該期望其股價迅速回升。

Fairlead Strategies 創始人 Katie Stockton 表示，Alphabet 已經失去了長期的增長動能，預計今年將會在一個區間內波動或處於熊市周期。