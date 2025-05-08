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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估上修至-0.26元，預估目標價為45.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 04:15


根據FactSet最新調查，共13位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.26元上修至-0.26元，其中最高估值-0.14元，最低估值-0.44元，預估目標價為45.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-0.14(-0.14)0.342.582.81
最低值-0.44(-0.44)-0.112.122.81
平均值-0.27(-0.27)0.142.42.81
中位數-0.26(-0.26)0.172.42.81

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值53.09億108.97億155.47億188.08億
最低值45.42億100.33億145.50億171.26億
平均值46.43億107.26億153.11億179.67億
中位數46.03億107.81億154.19億179.67億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-0.07-1.28-2.02
營業收入1,583萬2.29億19.15億

詳細資訊請看美股內頁：
CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRWV

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