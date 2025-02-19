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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Waystar Holding Corp.(WAY-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為42.00元

鉅亨網新聞中心 2025-02-19 00:16


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Waystar Holding Corp.(WAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.79元上修至0.83元，其中最高估值0.96元，最低估值0.68元，預估目標價為42.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值0.96(0.96)1.131.11
最低值0.68(0.68)0.91.11
平均值0.82(0.82)11.11
中位數0.83(0.79)1.021.11

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值10.12億11.22億12.27億
最低值9.96億10.83億12.14億
平均值10.03億11.00億12.21億
中位數10.00億10.99億12.21億

歷史獲利表現

項目2021年2022年2023年
EPS-0.28-0.31-0.31
營業收入5.79億7.05億7.91億

詳細資訊請看美股內頁：
Waystar Holding Corp.(WAY-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSWAY

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