鉅亨速報 - Factset 最新調查：Waystar Holding Corp.(WAY-US)EPS預估上修至0.83元，預估目標價為42.00元
鉅亨網新聞中心 2025-02-19 00:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對Waystar Holding Corp.(WAY-US)做出2025年EPS預估：中位數由0.79元上修至0.83元，其中最高估值0.96元，最低估值0.68元，預估目標價為42.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.96(0.96)
|1.13
|1.11
|最低值
|0.68(0.68)
|0.9
|1.11
|平均值
|0.82(0.82)
|1
|1.11
|中位數
|0.83(0.79)
|1.02
|1.11
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|10.12億
|11.22億
|12.27億
|最低值
|9.96億
|10.83億
|12.14億
|平均值
|10.03億
|11.00億
|12.21億
|中位數
|10.00億
|10.99億
|12.21億
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.28
|-0.31
|-0.31
|營業收入
|5.79億
|7.05億
|7.91億
詳細資訊請看美股內頁：
Waystar Holding Corp.(WAY-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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