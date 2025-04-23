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鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估下修至-0.27元，預估目標價為46.00元

鉅亨網新聞中心 2025-04-23 00:16


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.26元下修至-0.27元，其中最高估值-0.22元，最低估值-0.6元，預估目標價為46.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值-0.22(-0.22)0.342.57
最低值-0.6(-0.44)-0.272.12
平均值-0.32(-0.29)0.092.36
中位數-0.27(-0.26)0.162.39

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值76.62億108.99億154.85億171.26億
最低值45.42億106.49億149.17億171.26億
平均值48.97億107.84億153.38億171.26億
中位數45.99億108.09億154.02億171.26億

歷史獲利表現

項目2022年2023年2024年
EPS-0.07-1.28-2.02
營業收入1,583萬2.29億19.15億

詳細資訊請看美股內頁：
CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSCRWV

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