鉅亨速報 - Factset 最新調查：CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)EPS預估下修至-0.27元，預估目標價為46.00元
鉅亨網新聞中心 2025-04-23 00:16
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)做出2025年EPS預估：中位數由-0.26元下修至-0.27元，其中最高估值-0.22元，最低估值-0.6元，預估目標價為46.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|-0.22(-0.22)
|0.34
|2.57
|最低值
|-0.6(-0.44)
|-0.27
|2.12
|平均值
|-0.32(-0.29)
|0.09
|2.36
|中位數
|-0.27(-0.26)
|0.16
|2.39
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|76.62億
|108.99億
|154.85億
|171.26億
|最低值
|45.42億
|106.49億
|149.17億
|171.26億
|平均值
|48.97億
|107.84億
|153.38億
|171.26億
|中位數
|45.99億
|108.09億
|154.02億
|171.26億
歷史獲利表現
|項目
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-0.07
|-1.28
|-2.02
|營業收入
|1,583萬
|2.29億
|19.15億
詳細資訊請看美股內頁：
CoreWeave, Inc. Class A(CRWV-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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