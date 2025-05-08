鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特格(ENTG-US)EPS預估下修至3.16元，預估目標價為117.50元
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 06:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對英特格(ENTG-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.26元下修至3.16元，其中最高估值3.7元，最低估值2.88元，預估目標價為117.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|3.7(3.7)
|4.44
|5.26
|最低值
|2.88(3)
|3.65
|4.2
|平均值
|3.17(3.25)
|4.08
|4.71
|中位數
|3.16(3.26)
|4.13
|4.7
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|35.73億
|38.30億
|40.86億
|最低值
|32.01億
|34.83億
|37.62億
|平均值
|33.70億
|36.97億
|39.63億
|中位數
|33.95億
|37.25億
|40.02億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|2.16
|3.00
|1.46
|1.20
|1.93
|營業收入
|18.59億
|22.99億
|32.82億
|35.24億
|32.41億
詳細資訊請看美股內頁：
英特格(ENTG-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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