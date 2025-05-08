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鉅亨速報 - Factset 最新調查：英特格(ENTG-US)EPS預估下修至3.16元，預估目標價為117.50元

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 06:15


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對英特格(ENTG-US)做出2025年EPS預估：中位數由3.26元下修至3.16元，其中最高估值3.7元，最低估值2.88元，預估目標價為117.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年
最高值3.7(3.7)4.445.26
最低值2.88(3)3.654.2
平均值3.17(3.25)4.084.71
中位數3.16(3.26)4.134.7

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年
最高值35.73億38.30億40.86億
最低值32.01億34.83億37.62億
平均值33.70億36.97億39.63億
中位數33.95億37.25億40.02億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS2.163.001.461.201.93
營業收入18.59億22.99億32.82億35.24億32.41億

詳細資訊請看美股內頁：
英特格(ENTG-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSENTG

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