中國推一攬子金融政策 玉淵譚天：有四大信號

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-08 08:44

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中國人民銀行（央行）、國家金融監督管理總局、證監會三大金融管理機構周三（7 日）在記者會上介紹了「一攬子金融政策支持穩市場穩預期」有關情況。

中國中央廣播電視總台旗下新媒體賬號「玉淵譚天」表示，中國推一攬子金融政策釋出以下四大信號：

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信號一：降準降息非常及時

市場機構分析，目前關稅戰的衝擊有可能對第二季出口產生影響，因此降準降息的必要性和迫切性進一步增強。此時央行同步降準降息，充分體現支持實體經濟的決心和力度。

信號二：政策空間始終充足

中國的貨幣政策短期調節工具較為豐富，且操作更加靈活。從過去 40 餘年貨幣政策操作來看，央行已經累積了靈活調節存款準備金率的操作經驗。未來一段時間，中國至少還有 2～2.5 個百分點的降準空間。

信號三：資本市場獲得充足資金彈藥

政府全面支持中央匯金公司發揮好類「平準基金」作用，意味著中國在穩市場的機制、資金、操作各方面都已就位，且日趨完備。

信號四：政策發力更加精準