美國進口商末日狂奔 川普關稅後遺症剛開始 物價可能要漲到10月

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-05-08 06:00

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美國關稅措施對其貿易和消費的衝擊才剛剛開始。美國商務部經濟分析局 5 月 6 日發布的最新貿易報告顯示，今年以來美國進口總額已增長 23.3%，3 月美國貨物和服務貿易赤字擴大至 1,405 億美元，相比上月增加 14%。

這顯示美國企業正在恐慌性囤貨，以因應即將到來的關稅風暴。牛津經濟研究院在研究報告中表示，關稅引發的前期備貨效應正在顯現，並將在「對等關稅」三個月暫停期持續和擴大。

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據《第一財經》周三（7 日）報導，牛津經濟研究院美國副經濟學家茲維默（Grace Zwemmer）表示，美國消費者的信心已下滑，但這是出於對關稅的擔憂，關稅引發的商品價格上漲還沒反映到現實層面，更多衝擊即將到來。

「美國的商品定價調整從 4 月下旬開始，全面影響需要一段時間才能顯現。預計大部分影響將在 9 月到 10 月傳導完畢，其他連鎖反應將需要更長時間調整，供應鏈中斷的不確定性，也將延長通膨高漲的周期。」她說。

茲維默進一步表示：「與關稅相關的價格上漲，將對今年實際收入增長構成壓力，而人們對收入增長可靠性的擔憂，以及股市表現不佳可能帶來的負面財富效應，會導致消費者減少支出，提高儲蓄率。」

牛津經濟研究院的預測顯示，儘管第二季美國進口仍能維持較高水準，但下半年將出現急劇下滑，未及時備貨的商家可能陷入無貨可賣窘境。

美國銀行的調查結果發現，許多零售商的庫存僅能支撐一到兩個月的銷售，任何突發供應中斷都可能迅速演變成全面缺貨危機。

庫存短缺困境將影響零售商的假日促銷和折扣策略。在 7 月 4 日、亞馬遜 Prime Day、「黑色星期五」、「網路星期一」等打折日期間，消費者可能面臨商品選擇減少、庫存快速耗盡的情況。

洛杉磯港執行總監塞洛卡（Gene Seroka）表示：「春季和夏季時尚產品大多來自中國，開學季和年底採購旺季也是關鍵時期，但消費者不太可能接受比去年高 2.5 倍的售價。」