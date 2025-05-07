鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rivian汽車(RIVN-US)EPS預估上修至-2.59元，預估目標價為14.00元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 22:15
根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Rivian汽車(RIVN-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.73元上修至-2.59元，其中最高估值-2.05元，最低估值-3.74元，預估目標價為14.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|-2.05(-2.05)
|-1.44
|-0.57
|0.21
|最低值
|-3.74(-3.74)
|-3.29
|-3.5
|-3.34
|平均值
|-2.64(-2.83)
|-2.32
|-1.81
|-1.54
|中位數
|-2.59(-2.73)
|-2.26
|-1.56
|-1.28
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|60.23億
|91.25億
|166.57億
|300.44億
|最低值
|47.84億
|57.88億
|76.80億
|163.82億
|平均值
|52.98億
|73.16億
|115.03億
|198.91億
|中位數
|53.06億
|72.53億
|115.00億
|178.90億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|-1.13
|-5.21
|-7.40
|-5.74
|-4.69
|營業收入
|0.00
|5,500萬
|16.58億
|44.34億
|49.70億
詳細資訊請看美股內頁：
Rivian汽車(RIVN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 需求疲軟 Rivian第1季交車數大幅下降
- 〈美股盤後〉川普實施激進關稅計畫 美股盤後嚇跌 道瓊期貨暴跌超1100 點
- 福特終止FNV4車用電氣架構開發 與特斯拉競爭戰略受挫
- 〈財報〉Rivian Q1毛利2.06億美元 因關稅下修交車預期