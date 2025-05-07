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鉅亨速報 - Factset 最新調查：Rivian汽車(RIVN-US)EPS預估上修至-2.59元，預估目標價為14.00元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 22:15


根據FactSet最新調查，共27位分析師，對Rivian汽車(RIVN-US)做出2025年EPS預估：中位數由-2.73元上修至-2.59元，其中最高估值-2.05元，最低估值-3.74元，預估目標價為14.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值-2.05(-2.05)-1.44-0.570.21
最低值-3.74(-3.74)-3.29-3.5-3.34
平均值-2.64(-2.83)-2.32-1.81-1.54
中位數-2.59(-2.73)-2.26-1.56-1.28

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值60.23億91.25億166.57億300.44億
最低值47.84億57.88億76.80億163.82億
平均值52.98億73.16億115.03億198.91億
中位數53.06億72.53億115.00億178.90億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS-1.13-5.21-7.40-5.74-4.69
營業收入0.005,500萬16.58億44.34億49.70億

詳細資訊請看美股內頁：
Rivian汽車(RIVN-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSRIVN

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