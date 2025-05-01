福特終止FNV4車用電氣架構開發 與特斯拉競爭戰略受挫

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-01 21:34

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據《路透社》報導，三位知情人士透露，FNV4 因開發成本飆升與進度嚴重落後，最終遭到取消。福特發言人則強調，公司將把過去在 FNV4 中的研發經驗整合至現有系統，並將重心轉向位於加州、專責開發未來車輛架構的「skunkworks team」特別研發小組。

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福特表示，公司將持續致力於開發先進軟體與平價電動車，並強調將為所有車型帶來全車聯網體驗，不論是燃油車還是電動車，與多數車廠僅聚焦於電動車的技術策略有所不同。

FNV4 計畫由前蘋果 (AAPL-US) 與特斯拉高階主管 Doug Field 主導，他於 2021 年加入福特，是公司收入最高的高層之一。福特內部已透過影片方式通知部分員工此項決策，實際上公司高層數週前已經拍板定案。

這項計畫的終止，對福特而言是一大打擊。隨著全球車廠加速數位化，電氣與軟體系統成為影響產品上市速度與競爭力的關鍵。專家表示，誰能快速整合並更新車用軟體，誰就能在市場上占據領先地位。

FNV4 原設計為「區域控制」架構，由小型處理器負責車輛不同部位的功能，再統一連接至中央控制主腦。不僅可減少線材長度、降低成本，亦有利於實施 OTA（Over-the-Air）遠端更新，加速推出如駕駛輔助系統等訂閱式功能。

雖 FNV4 是以軟體為核心，但仍須配合硬體更新，對整個製造流程產生深遠影響。該計畫是福特在 2023 年與 2024 年，分別虧損 47 億與 50 億美元的主要原因之一。

福特執行長 Jim Farley 曾於 2023 年受訪時表示，FNV4 原型車的表現令他驚艷，並深信這是公司下一步的突破。然而，如今這項曾被寄予厚望的專案已走入歷史，福特將另尋突破路徑。

與特斯拉與 Rivian 汽車 (RIVN-US) 等車廠從零打造軟體架構不同，傳統車廠如福特仍受限於供應鏈結構。福特需整合來自超過 150 家供應商的模組，各自為政的程式碼使更新與維護變得困難重重。