〈財報〉Rivian Q1毛利2.06億美元 因關稅下修交車預期

鉅亨網編譯莊閔棻 2025-05-07 12:00

‌



美國電動車製造商 Rivian(RIVN-US) 週二（6 日）公布 2025 年第一季財報，超出華爾街預期，然而，受川普政府關稅政策影響，該公司也調降了 2025 年的交車量和資本支出預測。

Rivian 在 2025 年第一季毛利 2.06 億美元，是該公司連續第二個季度實現毛利。儘管汽車銷售收入從 2024 年第一季的 11.2 億美元減少至 9.22 億美元，但公司在軟體和服務的銷售上取得顯著增長，整體營收仍呈現增長。

‌



Rivian 2025 年第一季的軟體和服務收入達到 3.18 億美元，是去年同期的 8,800 萬美元的將近四倍。該增長主要來自於新車輛電子架構和軟體開發服務的推動，再行銷銷售和維修服務的提升也進一步促進增長。

儘管整體營收增長，Rivian 仍因川普政府關稅政策，下調了預估交車量。

該公司原預計 2025 年交 46,000 至 51,000 輛電動車，但調整後的預期交車量為 40,000 至 46,000 輛。此外，由於關稅的影響，Rivian 也將資本支出的預測從 16 億至 17 億美元上調至 18 億至 19 億美元。

關稅影響，Rivian 下調交車預期、提升資本支出預測（圖：Shutterstock）

早在今年 2 月，Rivian 就曾警告投資者，美國政府政策的變動與市場需求挑戰可能對其電動車需求造成不利影響。若川普政府或國會決定取消每輛電動車可享受的 7,500 美元聯邦稅收優惠，可能加劇該公司的市場困境。

對 Rivian 來說，若交車量未達 46,000 輛，將代表公司無法達到預期的增長目標。該公司已經連續第三年未能實現銷量成長。2024 年，Rivian 交車 51,579 輛，2023 年交車量為 50,122 輛。