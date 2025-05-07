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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：TopBuild公司BLD-US的目標價調降至355元，幅度約4.05%

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15


根據FactSet最新調查，共11位分析師，對TopBuild公司(BLD-US)提出目標價估值：中位數由370元下修至355元，調降幅度4.05%。其中最高估值435元，最低估值310元。

綜合評級 - 共有13位分析師給予TopBuild公司評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀0位。

TopBuild公司今(7日)收盤價為285.15元。近5日股價下跌4.05%，標普指數上漲0.83%短期股價無明顯表現。

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。


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美股BLD市場預估目標價

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