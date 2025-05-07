鉅亨速報 - Factset 最新調查：TopBuild公司BLD-US的目標價調降至355元，幅度約4.05%
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15
根據FactSet最新調查，共11位分析師，對TopBuild公司(BLD-US)提出目標價估值：中位數由370元下修至355元，調降幅度4.05%。其中最高估值435元，最低估值310元。
綜合評級 - 共有13位分析師給予TopBuild公司評價：積極樂觀9位、保持中立4位、保守悲觀0位。
TopBuild公司今(7日)收盤價為285.15元。近5日股價下跌4.05%，標普指數上漲0.83%短期股價無明顯表現。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 《Joe’s華爾街脈動》讀者意見募集中
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：TopBuild公司(BLD-US)EPS預估下修至21.72元，預估目標價為407.50元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：TopBuild公司BLD-US的目標價調降至388.5元，幅度約3.36%
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：哈莫尼黃金(HMY-US)EPS預估上修至1.57元，預估目標價為14.02元
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Masimo公司(MASI-US)EPS預估下修至4.98元，預估目標價為185.00元