鉅亨速報 - Factset 最新調查：TIM SA - ADRTIMB-US的目標價調升至17.91元，幅度約3.25%
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對TIM SA - ADR(TIMB-US)提出目標價估值：中位數由17.35元上修至17.91元，調升幅度3.25%。其中最高估值20.11元，最低估值15.31元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予TIM SA - ADR評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀0位。
TIM SA - ADR今(7日)收盤價為17.38元。近5日股價上漲3.25%，標普指數上漲0.83%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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