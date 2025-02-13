鉅亨速報 - Factset 最新調查：TIM SA - ADRTIMB-US的目標價調升至17.9元，幅度約3.49%
鉅亨網新聞中心 2025-02-13 20:15
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對TIM SA - ADR(TIMB-US)提出目標價估值：中位數由17.3元上修至17.9元，調升幅度3.49%。其中最高估值19.95元，最低估值13.63元。
綜合評級 - 共有16位分析師給予TIM SA - ADR評價：積極樂觀11位、保持中立5位、保守悲觀0位。
TIM SA - ADR今(13日)收盤價為14.98元。近5日股價上漲3.49%，標普指數下跌0.16%股價漲幅表現優於大盤。
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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