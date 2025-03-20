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鉅亨速報 - Factset 最新調查：TIM SA - ADR(TIMB-US)EPS預估上修至1.38元，預估目標價為18.04元

鉅亨網新聞中心 2025-03-20 20:15


根據FactSet最新調查，共12位分析師，對TIM SA - ADR(TIMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.36元上修至1.38元，其中最高估值1.53元，最低估值1.27元，預估目標價為18.04元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值1.53(1.53)1.731.972.02
最低值1.27(1.27)1.461.682.02
平均值1.38(1.37)1.591.822.02
中位數1.38(1.36)1.571.832.02

市場預估營收

預估值2025年2026年2027年2028年
最高值47.13億49.04億51.45億52.05億
最低值45.33億47.44億49.59億52.05億
平均值46.22億48.41億50.83億52.05億
中位數46.25億48.52億50.96億52.05億

歷史獲利表現

項目2020年2021年2022年2023年2024年
EPS0.081.130.681.171.21
營業收入33.48億33.46億41.69億47.72億47.20億

詳細資訊請看美股內頁：
TIM SA - ADR(TIMB-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSTIMB

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