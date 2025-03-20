鉅亨速報 - Factset 最新調查：TIM SA - ADR(TIMB-US)EPS預估上修至1.38元，預估目標價為18.04元
鉅亨網新聞中心 2025-03-20 20:15
根據FactSet最新調查，共12位分析師，對TIM SA - ADR(TIMB-US)做出2025年EPS預估：中位數由1.36元上修至1.38元，其中最高估值1.53元，最低估值1.27元，預估目標價為18.04元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|1.53(1.53)
|1.73
|1.97
|2.02
|最低值
|1.27(1.27)
|1.46
|1.68
|2.02
|平均值
|1.38(1.37)
|1.59
|1.82
|2.02
|中位數
|1.38(1.36)
|1.57
|1.83
|2.02
市場預估營收
|預估值
|2025年
|2026年
|2027年
|2028年
|最高值
|47.13億
|49.04億
|51.45億
|52.05億
|最低值
|45.33億
|47.44億
|49.59億
|52.05億
|平均值
|46.22億
|48.41億
|50.83億
|52.05億
|中位數
|46.25億
|48.52億
|50.96億
|52.05億
歷史獲利表現
|項目
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|2024年
|EPS
|0.08
|1.13
|0.68
|1.17
|1.21
|營業收入
|33.48億
|33.46億
|41.69億
|47.72億
|47.20億
詳細資訊請看美股內頁：
TIM SA - ADR(TIMB-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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