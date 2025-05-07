營收速報 - 新漢(8234)4月營收4.63億元年增率高達50.66％
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 18:15
今年1-4月累計營收為21.13億元，累計年增率43.52%。
最新價為72元，近5日股價下跌-10%，相關電腦及週設類指數下跌-0.99%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-4877 張
- 外資買賣超：-4804 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-73 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|4.63億
|51%
|-24%
|25/3
|6.11億
|48%
|43%
|25/2
|4.28億
|41%
|-30%
|25/1
|6.10億
|36%
|15%
|24/12
|5.30億
|15%
|-6%
|24/11
|5.66億
|31%
|14%
新漢(8234-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其週邊設備之製造、買賣、安裝業務。通信機械器材之製造、買賣、安裝業務。資訊軟體及資料處理之服務業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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