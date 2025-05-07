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鉅亨速報

營收速報 - 新漢(8234)4月營收4.63億元年增率高達50.66％

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 18:15


新漢(8234-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣4.63億元，年增率50.66%，月增率-24.18%。

今年1-4月累計營收為21.13億元，累計年增率43.52%。

最新價為72元，近5日股價下跌-10%，相關電腦及週設類指數下跌-0.99%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-4877 張
  • 外資買賣超：-4804 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-73 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 4.63億 51% -24%
25/3 6.11億 48% 43%
25/2 4.28億 41% -30%
25/1 6.10億 36% 15%
24/12 5.30億 15% -6%
24/11 5.66億 31% 14%

新漢(8234-TW) 所屬產業為電腦及週邊設備業，主要業務為電腦及其週邊設備之製造、買賣、安裝業務。通信機械器材之製造、買賣、安裝業務。資訊軟體及資料處理之服務業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報4月營收新漢

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