臻鼎集團與亞洲理工學院簽署MOU 攜手布局國際人才與先進技術

鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-07 21:53

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印刷電路板及 IC 載板廠臻鼎 - KY(4958-TW) 日前於泰國曼谷正式與亞洲理工學院（Asian Institute of Technology, AIT）簽署合作備忘錄（MOU），開啟跨國產學合作新篇章，作為因應全球科技人才需求與技術升級的重要策略布局。

此一簽署合作備忘錄由臻鼎科技集團董事長沈慶芳親自出席簽約儀式，AIT 董事長 Anat Arbhabhirama 博士與校長李百祺博士也親臨現場，展現雙方對合作的高度重視。

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沈慶芳指出，臻鼎與 AIT 將聚焦於「人才培育」、「技術合作」與「產學鏈結」三大領域展開深度合作，並透過實習、獎學金與共同研究計畫，培養兼具創新與執行力的新一代工程師與管理人才，並深化 AI、智慧製造與綠色材料等關鍵領域的技術突破。透過雙方深度合作，目標推動技術創新與產業升級，建立更緊密的產學鏈結，促進知識交流與技術轉化，提升雙方在國際市場的競爭力。

臻鼎 - KY 指出，本項合作預計於 2025 年下半年正式啟動，未來亦將視執行成效，逐步擴展至更多技術面向與國際交流項目，進一步強化臻鼎在全球科技供應鏈中的關鍵地位，為智慧與永續的未來注入創新動能。