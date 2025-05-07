臻鼎集團與亞洲理工學院簽署MOU 攜手布局國際人才與先進技術
鉅亨網記者張欽發 台北 2025-05-07 21:53
印刷電路板及 IC 載板廠臻鼎 - KY(4958-TW) 日前於泰國曼谷正式與亞洲理工學院（Asian Institute of Technology, AIT）簽署合作備忘錄（MOU），開啟跨國產學合作新篇章，作為因應全球科技人才需求與技術升級的重要策略布局。
此一簽署合作備忘錄由臻鼎科技集團董事長沈慶芳親自出席簽約儀式，AIT 董事長 Anat Arbhabhirama 博士與校長李百祺博士也親臨現場，展現雙方對合作的高度重視。
沈慶芳指出，臻鼎與 AIT 將聚焦於「人才培育」、「技術合作」與「產學鏈結」三大領域展開深度合作，並透過實習、獎學金與共同研究計畫，培養兼具創新與執行力的新一代工程師與管理人才，並深化 AI、智慧製造與綠色材料等關鍵領域的技術突破。透過雙方深度合作，目標推動技術創新與產業升級，建立更緊密的產學鏈結，促進知識交流與技術轉化，提升雙方在國際市場的競爭力。
臻鼎 - KY 指出，本項合作預計於 2025 年下半年正式啟動，未來亦將視執行成效，逐步擴展至更多技術面向與國際交流項目，進一步強化臻鼎在全球科技供應鏈中的關鍵地位，為智慧與永續的未來注入創新動能。
亞洲理工學院創立於 1959 年，為亞洲地區歷史最悠久且國際化程度極高的研究型高等學府之一，以全英語教學，培養碩博士級人才，設有工程技術學院、環境資源與發展學院及管理學院，吸引來自超過 50 個國家的學生，並與全球多所知名院校合作。 現任校長李百祺，畢業於台灣大學與美國密西根大學，長期致力於醫療影像與醫材創新，曾任教於台大電機系及生醫電資所，擔任台大研發長與國際產學聯盟主任，於 2024 年接任 AIT 第 11 任校長，積極推動學校轉型，擴展半導體、AI、永續能源與材料等新興領域的研發與產業連結。
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