鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至48.9元，預估目標價為750元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 18:11
根據FactSet最新調查，共16位分析師，對華碩(2357-TW)做出2025年EPS預估：中位數由48.37元上修至48.9元，其中最高估值56.78元，最低估值37.45元，預估目標價為750元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|56.78(56.78)
|63.93
|64.21
|最低值
|37.45(37.45)
|42.94
|64.21
|平均值
|48.04(47.68)
|54.6
|64.21
|中位數
|48.9(48.37)
|55.39
|64.21
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|688,863,310
|793,186,010
|874,245,270
|最低值
|610,983,030
|640,517,000
|874,245,270
|平均值
|659,328,080
|739,714,120
|874,245,270
|中位數
|662,070,950
|767,808,320
|874,245,270
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|42.27
|21.44
|19.78
|59.98
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|587,087,097
|482,314,429
|537,191,932
|535,238,735
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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