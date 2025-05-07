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鉅亨速報 - Factset 最新調查：華碩(2357-TW)EPS預估上修至48.9元，預估目標價為750元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 18:11


根據FactSet最新調查，共16位分析師，對華碩(2357-TW)做出2025年EPS預估：中位數由48.37元上修至48.9元，其中最高估值56.78元，最低估值37.45元，預估目標價為750元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值56.78(56.78)63.9364.21
最低值37.45(37.45)42.9464.21
平均值48.04(47.68)54.664.21
中位數48.9(48.37)55.3964.21

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值688,863,310793,186,010874,245,270
最低值610,983,030640,517,000874,245,270
平均值659,328,080739,714,120874,245,270
中位數662,070,950767,808,320874,245,270

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS42.2721.4419.7859.98
營業收入
(單位：新台幣千元)		587,087,097482,314,429537,191,932535,238,735

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2357/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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