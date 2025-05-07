鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為31.5元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 12:10
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對南亞(1303-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.84元下修至0.84元，其中最高估值1.16元，最低估值0.6元，預估目標價為31.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|1.16(1.16)
|1.73
|2.08
|最低值
|0.6(0.6)
|1
|2.08
|平均值
|0.83(0.85)
|1.38
|2.08
|中位數
|0.84(0.84)
|1.4
|2.08
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|276,845,000
|288,012,000
|271,782,000
|最低值
|264,113,620
|264,638,450
|271,782,000
|平均值
|271,511,100
|278,188,360
|271,782,000
|中位數
|273,260,000
|280,051,500
|271,782,000
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|0.42
|0.8
|4.05
|10.25
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|259,608,483
|259,755,344
|355,183,300
|411,670,391
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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