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鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至0.84元，預估目標價為31.5元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 12:10


根據FactSet最新調查，共7位分析師，對南亞(1303-TW)做出2025年EPS預估：中位數由0.84元下修至0.84元，其中最高估值1.16元，最低估值0.6元，預估目標價為31.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值1.16(1.16)1.732.08
最低值0.6(0.6)12.08
平均值0.83(0.85)1.382.08
中位數0.84(0.84)1.42.08

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值276,845,000288,012,000271,782,000
最低值264,113,620264,638,450271,782,000
平均值271,511,100278,188,360271,782,000
中位數273,260,000280,051,500271,782,000

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS0.420.84.0510.25
營業收入
(單位：新台幣千元)		259,608,483259,755,344355,183,300411,670,391

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1303/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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南亞31.8+0.00%
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