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鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至12.33元，預估目標價為205.5元

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 22:10


根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台燿(6274-TW)做出2025年EPS預估：中位數由12.44元下修至12.33元，其中最高估值15.45元，最低估值11.54元，預估目標價為205.5元。

市場預估EPS

預估值2025年(前值)2026年2027年
最高值15.45(15.45)20.5526.36
最低值11.54(11.54)14.1126.36
平均值12.77(12.81)15.6426.36
中位數12.33(12.44)14.5626.36

市場預估營收


預估值
(單位：新台幣千元)		2025年2026年2027年
最高值28,895,01034,129,05039,986,640
最低值24,261,00029,764,00039,986,640
平均值27,512,43031,878,32039,986,640
中位數27,708,00031,999,56039,986,640

歷史獲利表現

項目2024年2023年2022年2021年
EPS9.563.054.697.01
營業收入
(單位：新台幣千元)		23,070,42516,002,53718,472,12821,132,040

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股市場預估eps

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