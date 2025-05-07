鉅亨速報 - Factset 最新調查：台燿(6274-TW)EPS預估下修至12.33元，預估目標價為205.5元
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 22:10
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對台燿(6274-TW)做出2025年EPS預估：中位數由12.44元下修至12.33元，其中最高估值15.45元，最低估值11.54元，預估目標價為205.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2025年(前值)
|2026年
|2027年
|最高值
|15.45(15.45)
|20.55
|26.36
|最低值
|11.54(11.54)
|14.11
|26.36
|平均值
|12.77(12.81)
|15.64
|26.36
|中位數
|12.33(12.44)
|14.56
|26.36
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|28,895,010
|34,129,050
|39,986,640
|最低值
|24,261,000
|29,764,000
|39,986,640
|平均值
|27,512,430
|31,878,320
|39,986,640
|中位數
|27,708,000
|31,999,560
|39,986,640
歷史獲利表現
|項目
|2024年
|2023年
|2022年
|2021年
|EPS
|9.56
|3.05
|4.69
|7.01
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|23,070,425
|16,002,537
|18,472,128
|21,132,040
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6274/financials/ratios
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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