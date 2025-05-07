營收速報 - 日電貿(3090)4月營收14.38億元年增率高達51.55％
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 17:15
今年1-4月累計營收為52.34億元，累計年增率37.6%。
最新價為64.5元，近5日股價下跌-0.47%，相關零組件業上漲2.5%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+338 張
- 外資買賣超：-476 張
- 投信買賣超：+803 張
- 自營商買賣超：+11 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|14.38億
|52%
|24%
|25/3
|11.64億
|25%
|-4%
|25/2
|12.11億
|70%
|-15%
|25/1
|14.21億
|17%
|59%
|24/12
|8.95億
|21%
|-20%
|24/11
|11.12億
|11%
|-3%
日電貿(3090-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零件組件及其材料之製造加工及買賣業務。電腦週邊設備之製造加工買賣及軟體程式設計業務。前各項有關產品之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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