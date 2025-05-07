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鉅亨速報

營收速報 - 日電貿(3090)4月營收14.38億元年增率高達51.55％

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 17:15


日電貿(3090-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣14.38億元，年增率51.55%，月增率23.61%。

今年1-4月累計營收為52.34億元，累計年增率37.6%。

最新價為64.5元，近5日股價下跌-0.47%，相關零組件業上漲2.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+338 張
  • 外資買賣超：-476 張
  • 投信買賣超：+803 張
  • 自營商買賣超：+11 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 14.38億 52% 24%
25/3 11.64億 25% -4%
25/2 12.11億 70% -15%
25/1 14.21億 17% 59%
24/12 8.95億 21% -20%
24/11 11.12億 11% -3%

日電貿(3090-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零件組件及其材料之製造加工及買賣業務。電腦週邊設備之製造加工買賣及軟體程式設計業務。前各項有關產品之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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