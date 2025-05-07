餐敘AIT假公濟私？郭智輝：都是自己支付的 指控圖利請提證據

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-05-07 16:06

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經濟部長郭智輝今 (7) 日在出席「台日半導體科技促進會」成立大會前接受採訪，再次澄清關於與美國貿易代表處（AIT）官員餐敘的費用爭議，表示相關費用都是自己支付，並未動用公款或假公濟私，他若和經濟部會計或審計部門有報這一張發票，經濟部也不會為他發澄清聲明，這件事已非常的清楚，若有委員或媒體要指控他有圖利嫌疑，請提出「證據」，在此之前他「不會再回應任何的指控」。

由於《鏡週刊》報導稱郭智輝利用公家資源在台大某一餐廳消費、宴客，包括日前宴請 AIT 官員亦然，且加上伴手禮耗費高達 20 餘萬元，由於這間餐廳正是郭所創辦、崇越集團旗下的品牌，郭的家人及家族企業至今仍是崇越持股最多的董事，郭因此挨批公私不分、有不當利益輸送

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昨日經濟部部長室針對週刊報導提出三點澄清：

一、該餐敘活動餐費均由郭智輝本人自行負擔，未動用任何公務預算及資源，相關費用支出亦有具體憑證可資佐證。

二、郭智輝從政以來一向嚴守行政中立與利益迴避原則，對於個人與職務之區隔，持一貫謹慎自律之態度，並未支用公務預算或涉及資源濫用。

三、該餐廳是崇越集團安永公司經營，郭智輝本人及家人均未曾在該公司任職管理。使用餐廳接待，係基於交通便利及私人空間考量，並未支用公務預算或涉及資源濫用。

在藍白立委緊咬不放，且要郭智輝提出發票以示清白下，郭智輝今手持「小抄」對媒體表示，該餐敘是為了促進政府與美方溝通，協助台灣產業而舉辦的交流會，餐敘地點是他平常常去的地點，且該餐廳提供健康食品，不放調味料，並位於學校內。

郭智輝強調，無論是餐敘費用或辦理活動，「都沒有使用公費」，並提到經濟部已經發出聲明「非常地清楚」說明此費用是他「自己出」。他要求若還有委員或媒體要指控他有圖利嫌疑，請提出證據」，在此之前他「不會再回應任何的指控」。

有關內閣改組的傳聞，針對自己曾任企業董事長而引發的質疑做出回應，郭智輝表示，由於他「來自民間」，所以有很多人會認為一些事情與他有關聯。他對此表達了明確的立場，表示自己「坦蕩蕩」，「也不求官」。他進入公務部門服務的目的是希望「能夠為國家人民做事」，在目前的情況下，只要有可以發揮的地方，就是在既有的基礎上做出貢獻而已。