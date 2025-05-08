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鉅亨速報

營收速報 - 2025年5月8日台股大型公司4月營收一覽（新增30家）

鉅亨網新聞中心 2025-05-08 07:55


本次公布4月營收一覽

截至台北時間2025年5月8日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計47家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
矽統-半導體業 1.84億 1017.2%
鴻準-其他電子業 128.89億 290.3%
智邦-通信網路業 177.82億 153.4%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
華建-建材營造業 2,636萬 99.6%
嘉聯益-電子零組件業 5.28億 25.9%
台苯-塑膠工業 8.47億 21.7%
4月已公布營收一覽

截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達47家。其中營收年增大於 25％有5家，年增小於-20％有4家。

4月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 5家
大於50億 >= 0% 24家
大於50億 < 0% 14家
大於50億 <= -20% 4家

4月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
矽統-半導體業 1.84億 1017.2%
鴻準-其他電子業 128.89億 290.3%
智邦-通信網路業 177.82億 153.4%
京元電子-半導體業 27.82億 33.8%
鴻海-其他電子業 6,413.66億 25.5%

4月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
華建-建材營造業 2,636萬 99.6%
太子-建材營造業 7.97億 39.7%
嘉聯益-電子零組件業 5.28億 25.9%
台苯-塑膠工業 8.47億 21.7%
鴻海-其他電子業 6,413.66億 16.2%

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股營收速報台股營收4月營收半導體業矽統半導體業矽統

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台股首頁我要存股
矽統48.75-0.20%
鴻準59.6-0.83%
智邦632-0.94%
華建35.25-0.28%
嘉聯益11.7+0.86%
台苯9.28+0.43%
京元電子87.1-0.11%
鴻海145-0.68%
太子9.87-0.50%

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