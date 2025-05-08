營收速報 - 2025年5月8日台股大型公司4月營收一覽（新增30家）
鉅亨網新聞中心 2025-05-08 07:55
本次公布4月營收一覽
截至台北時間2025年5月8日07:55，彙整前一日公布4月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計47家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|矽統-半導體業
|1.84億
|1017.2%
|鴻準-其他電子業
|128.89億
|290.3%
|智邦-通信網路業
|177.82億
|153.4%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|華建-建材營造業
|2,636萬
|99.6%
|嘉聯益-電子零組件業
|5.28億
|25.9%
|台苯-塑膠工業
|8.47億
|21.7%
4月已公布營收一覽
截至目前，已公布4月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達47家。其中營收年增大於 25％有5家，年增小於-20％有4家。
4月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|5家
|大於50億
|>= 0%
|24家
|大於50億
|< 0%
|14家
|大於50億
|<= -20%
|4家
4月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|矽統-半導體業
|1.84億
|1017.2%
|鴻準-其他電子業
|128.89億
|290.3%
|智邦-通信網路業
|177.82億
|153.4%
|京元電子-半導體業
|27.82億
|33.8%
|鴻海-其他電子業
|6,413.66億
|25.5%
4月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|華建-建材營造業
|2,636萬
|99.6%
|太子-建材營造業
|7.97億
|39.7%
|嘉聯益-電子零組件業
|5.28億
|25.9%
|台苯-塑膠工業
|8.47億
|21.7%
|鴻海-其他電子業
|6,413.66億
|16.2%
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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