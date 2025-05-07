低位階被動元件，資金好去處?

永誠資產管理處 2025-05-07 17:02

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歷經 4 月份川普關稅之亂，引發股債雙殺後，5 月份台股市場再度面臨貿易談判過程間接影響的匯市大亂；如今相關風波暫緩，行情再度進入量縮整理、強勢類股快速輪漲階段，具備低位階及基本面撐腰優勢個股，依舊值得持續留意。

今日部分被動元件廠轉強，從突破崩盤以來反彈新高的 2492 華新科看起，主力產品為 MLCC(約佔 4 成)、晶片電阻及射頻元件 (各約佔 2 成)，2023/2024 年營收表現平穩，繳出個位數年增減率，今年 Q1 營收年增 7%，3 月營收創半年來新高，有因應關稅戰而提前拉貨狀況。

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華新科於中國營收比重約佔 5 成，總共約 9 成營收皆落在亞洲區域，因而受美元貶值影響有限，同時也有使用遠期外匯避險，而去年公司評估若美元產生 1% 匯差波動，對於稅前淨利影響約台幣 18 萬 9 千元，以近期一度達約 10% 波動幅度來看，189 萬之匯損，對比全年營業淨利 21.82 億元，尚不到 0.09% 之影響，屬實不用擔憂匯率波動對於損益表造成影響。

對於今年展望，在與供貨輝達之電源供應器廠配合下，AI 伺服器出貨量持續擴大，對於足夠承受高溫、高壓之電容產品，以及可有效穩定電壓、及擴大元件作業溫度範圍之電阻，需求將同步提升；5G 網通市場則有新興市場基建浪潮的推升動能；物聯網所需之超寬頻技術 (低耗電 + 高速傳輸 + 無線連網) 也為 AI 應用落地後不可或缺的一環，對於華新科三項主力產品都有切入空間，因而今年在受到關稅戰影響下，依然預期有高個股數之獲利年增幅度。

再以被動元件大廠國巨為例，高階科技需求對於高階被動元件之拉貨需求能見度也不差，雖因應尚未定案的美國關稅政策，可能導致經濟出現消費降息疑慮，但中長期發展趨勢不變之 AI、工業自動化，對於必要之被動元件產品 (坦質電容、電阻等)，中長期依舊將提供穩定之需求，即便今年獲利成長有較大變數，以投資價值而言，經過持續併購以擴大產業領導地位、獲利維持穩健、股價處在 10 倍本益比附近，預期仍具備逢低承接條件，以及吸引法人資金進場之特性。

（文章來源：永誠資產管理處 江太壹分析師）

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