營收速報 - 建準(2421)4月營收16.28億元年增率高達33.29％
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 17:15
今年1-4月累計營收為57.90億元，累計年增率35.24%。
最新價為88.8元，近5日股價上漲1.15%，相關零組件業上漲2.5%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1394 張
- 外資買賣超：+1458 張
- 投信買賣超：-11 張
- 自營商買賣超：-53 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|16.28億
|33%
|4%
|25/3
|15.66億
|41%
|21%
|25/2
|12.93億
|78%
|-1%
|25/1
|13.03億
|7%
|-5%
|24/12
|13.77億
|39%
|6%
|24/11
|13.04億
|9%
|11%
建準(2421-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業,其他電機及電子機械器材製造業,機械設備製造業。發電,輸電,配電機械製造業,電器及視聽電子產品製造業,國際貿易業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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