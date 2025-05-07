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鉅亨速報

營收速報 - 建準(2421)4月營收16.28億元年增率高達33.29％

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 17:15


建準(2421-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣16.28億元，年增率33.29%，月增率3.94%。

今年1-4月累計營收為57.90億元，累計年增率35.24%。

最新價為88.8元，近5日股價上漲1.15%，相關零組件業上漲2.5%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+1394 張
  • 外資買賣超：+1458 張
  • 投信買賣超：-11 張
  • 自營商買賣超：-53 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 16.28億 33% 4%
25/3 15.66億 41% 21%
25/2 12.93億 78% -1%
25/1 13.03億 7% -5%
24/12 13.77億 39% 6%
24/11 13.04億 9% 11%

建準(2421-TW) 所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件製造業,其他電機及電子機械器材製造業,機械設備製造業。發電,輸電,配電機械製造業,電器及視聽電子產品製造業,國際貿易業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收營收速報4月營收建準

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