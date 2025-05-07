營收速報 - 京元電子(2449)4月營收27.82億元年增率高達33.82％
鉅亨網新聞中心 2025-05-07 15:15
今年1-4月累計營收為100.97億元，累計年增率25.34%。
最新價為87.1元，近5日股價下跌-0.46%，相關半導體業上漲1%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2794 張
- 外資買賣超：-1629 張
- 投信買賣超：-717 張
- 自營商買賣超：-448 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|25/4
|27.82億
|34%
|5%
|25/3
|26.44億
|24%
|16%
|25/2
|22.86億
|21%
|-4%
|25/1
|23.85億
|21%
|-3%
|24/12
|24.46億
|19%
|0%
|24/11
|24.40億
|16%
|1%
京元電子(2449-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務。各種奔應機及其零配件之製造.加工.買賣業務。前各項產品之進出口貿易業務。
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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