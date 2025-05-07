search icon



menu-icon
anue logo
熱門時事鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

營收速報 - 京元電子(2449)4月營收27.82億元年增率高達33.82％

鉅亨網新聞中心 2025-05-07 15:15


京元電子(2449-TW)今天公告2025年4月營收為新台幣27.82億元，年增率33.82%，月增率5.2%。

今年1-4月累計營收為100.97億元，累計年增率25.34%。

最新價為87.1元，近5日股價下跌-0.46%，相關半導體業上漲1%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：-2794 張
  • 外資買賣超：-1629 張
  • 投信買賣超：-717 張
  • 自營商買賣超：-448 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
25/4 27.82億 34% 5%
25/3 26.44億 24% 16%
25/2 22.86億 21% -4%
25/1 23.85億 21% -3%
24/12 24.46億 19% 0%
24/11 24.40億 16% 1%

京元電子(2449-TW) 所屬產業為半導體業，主要業務為各種積體電路之設計.製造.測試.配件.加工.包裝.買賣業務。各種奔應機及其零配件之製造.加工.買賣業務。前各項產品之進出口貿易業務。

註：數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股台股營收營收速報4月營收京元電子

相關行情

台股首頁我要存股
京元電子87.1-0.11%
美元/台幣30.235-0.15%

延伸閱讀



    Empty