〈電子五哥營收〉英業達4月營收再創高 看好Q2筆電及伺服器出貨優預期

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2025-05-07 17:36

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英業達 (2356-TW) 今 (7) 日公告 4 月營收 621 億元，年月雙增，前 4 個月營收 2191.34 億元，年增逾 2 成，4 月營收及前 4 個月營收皆寫下歷史同期新高。展望第二季，英業達指出，由於關稅政策暫緩實施，客戶提前備貨，預期筆電及伺服器出貨將優於預期。

英業達 4 月營收 621 億元，月增 4.33%，年增 21.65%；累計今年前 4 月營收 2191.34 億元，年增 20.7%。至於 4 月筆電出貨狀況，英業達 4 月出貨 170 萬台，月減 10.53%，年增 13.33%。

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展望第二季，英業達指出，目前關稅政策暫緩實施，客戶提前備貨，認為第二季筆電及伺服器出貨將優於預期。穿戴產品方面，英業達則坦言，也因關稅政策的不確定性，加上穿戴產品屬消費性產品，觀察到穿戴產品客戶展望趨於保守。

至於下半年能見度，英業達提到，最大變數仍是美國對等關稅的問題，對於下半年展望「且戰且走」。