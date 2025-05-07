致伸客戶因應關稅調整出貨 4月營收月減1成 啟動避險機制降低匯率衝擊
鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-07 17:19
電腦週邊廠致伸 (4915-TW) 今 (7) 日公告 4 月營收為 48.2 億元，由於關稅因素客戶調整出貨，月減近一成；累計前 4 月營收 195.9 億元，年增 5%；致伸表示，在匯率方面，已經啟動避險機制，降低不確定性對營運所造成的影響。
致伸 4 月營收 48.2 億元，月減 10.9%、年減 4.1%；累計前 4 月營收 195.9 億元，較去年同期成長 5%。
致伸表示，四月份營收月減，主因關稅因素客戶調整出貨，PC 與聲學產品營收均呈現月減。然 B2B 專案需求穩健，持續為公司營運注入成長動能。
關於川普對等關稅加上近期匯率市場的波動，致伸提到，已啟動相關避險機制，風險控管得宜，降低不確定性對營運所造成的影響。致伸也將持續密切掌握市場動態，彈性調整營運規劃，提升企業韌性與應變能力。致伸秉持穩健經營原則，已依客戶需求調整出貨策略，以因應變化中的市場需求。
致伸指出，致伸以多感合一感測融合（X-IN-1 Sensory Fusion）技術為核心，持續深化視聽覺科技（Audiovisual Technology）領域的創新應用，以及展工業視覺與聲學檢測等利基型市場，持續強化市場競爭優勢，為中長期營運成長奠定堅實基礎。
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