全球警用市場擴增 致伸AIOT事業走俏

鉅亨網記者吳承諦 台北 2025-05-02 15:27

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根據 Business Research 統計，2024 年全球警用隨身攝影機市場規模約 35 億美元，預計 2030 年將增長至 192 億美元，年複合成長率高達 36%，法人指出，致伸 AIoT 相關事業發展，可望藉此成為成長契機。

法人表示，警用市場需求升溫主要受到社會對透明化的訴求上升及美國政府政策推動影響。Axon 公司作為全球市場領導者，收入 95% 來自訂閱方案，其硬體與軟體整合方案已部署至全球超過 85 個國家，顯示全球市場仍具廣大成長空間。

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法人看好，致伸持續擴大產品線至校園與社區監控攝影機、無人機及警警帽等領域，部分產品已於下半年陸續推出，展望 2025 年，預估 AIoT 相關業務營收將年增雙位數，該業務優越的獲利將有助改善公司整體毛利率。

致伸作為美系警用產品品牌主要代工廠商之一，近期已接獲一批客戶的全年訂單展望，目前美國警用相機的滲透率僅 14%，遠低於澳洲的 30% 及其他國家，顯示國際市場仍有廣大發展空間。